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История

История Пензы: В честь отважной девушки-пилота Осипенко названа улица

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 30-е годы прошлого века среди мужчин самым известным летчиком в Советском Союзе был Валерий Чкалов, а вот из представительниц слабого пола популярность обрела пензячка Валентина Гризодубова. В честь нашей землячки и ее отважного экипажа в стране называли площади и проспекты. Так на Шуисте появилась улица Полины Осипенко.

30-летняя симпатичная девушка служила вторым пилотом в команде Гризодубовой. Осенью 1938 года советские летчицы должны были установить мировой рекорд, совершив беспрецедентный по тем временам беспосадочный перелет от Москвы до Дальнего Востока.

Девушкам предоставили новейший самолет АНТ под патриотичным названием «Родина». За несколько дней до полета был арестован полковник Алехин, который отвечал за радиосвязь. НКВД срочно поменял все шифры, а штурмана самолета предупредить об этом забыли.

Уже в воздухе, когда девушки сбились с курса, Раскова пыталась судорожно поймать нужную волну - в ответ звучало пугающее шипение. Но летчицам казалось, что полет проходит нормально. И потому, когда вместо Комсомольска-на-Амуре на горизонте показалось бескрайняя водная гладь, Гризодубова схватилась за голову: они летели над Охотским морем.

Тем временем горючего оставалось всего на 2 часа полета. Самолет пришлось сажать на болоте посреди безлюдных земель. Однако девушки все-таки установили мировой рекорд. Всем им было присвоено звание Героем Советского Союза. А Полина Осипенко чуть позже погибла во время испытаний по полетам вслепую.

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