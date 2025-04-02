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История

История Пензы: Белый офицер раскрыл тайну гибели легендарного Чапаева

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лишь в редких городах России нет улицы Чапаева. В Пензе она находится на правом берегу Суры, в микрорайоне Шуист. По некоторым данным, знаменитый комдив погиб от рук пензенского офицера Трофимова-Мирского.

Долгое время хрестоматийной считалась версия, описанная комиссаром дивизии Дмитрием Фурмановым. По его словам, отступая от наседавших белогвардейцев, Чапаев якобы получил ранение и решил добраться до своих через реку Урал. На середине пути Василий Иванович окончательно потерял силы и утонул.

Однако в 1926 году вскрылись иные факты. В Пензе был задержан офицер колчаковской армии Николай Трофимов-Мирский. В ходе допроса тот признался, что Чапаев был убит его казаками. В сентябре 1919-го на линии фронта у Лбищенска у красноармейцев образовалась брешь, куда мгновенно устремились белогвардейские части.

Атакуя, батальон Трофимова-Мирского напоролся на штаб Чапаева. Завязалась страшная рукопашная схватка - в плен храбрый Василий Иванович сдаваться не желал. Казаки оказались сильнее и уже истекающего кровью комдива по приказу Трофимова-Мирского добили шашками. Его труп вместе с остальными красноармейцами бросили в сарай, который подожгли. Якобы поэтому тело Чапаева так и не было найдено.

Интересно, что после выхода фильма «Чапаев» братьев Васильевых ветераны дивизии были недовольны художественным вымыслом картины. Никто не мог припомнить, чтобы Василий Иванович пытался переплыть реку.

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