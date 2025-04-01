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История

История Пензы: Подвиг Матросова стал примером мужества советских солдат

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1956 году при застройке Шуиста новой улице решили присвоить имя Александра Матросова - красноармейца, который закрыл своим телом немецкую амбразуру и таким образом дал возможность своей роте выйти из-под огня.

Морозным утром 27 февраля 1943 года один из батальонов 91-й отдельной Сибирской бригады получил задание атаковать деревню Чернушки в Псковской области. Но на открытой опушке солдаты попали под шквальный пулеметный огонь.

Командир приказал атаковать дзоты небольшими группами по 2-3 человека. По опорным точкам били и бронебойщики, и снайперы, но неугомонный пулемет в бетонном бункере никак не умолкал. К нему вплотную подобрались только 2 бойца - Петр Огурцов и Александр Матросов.

Первый получил тяжелое ранение, и 19-летнему парню пришлось продвигаться к огневой точке в одиночку. Уже на подступах он закидал дзот гранатами. Пулемет смолк. Обрадованный Александр дал команду, что путь свободен. Но как только красноармейцы поднялись в атаку, их снова накрыл ураганный огонь.

Матросов спрятался за большим валуном. О чем он думал перед смертью? Он не выполнил приказ, по его вине погибнут люди. И тогда красноармеец бросился прямо на амбразуру, не дав противнику вести огонь по его товарищам. Александр героически погиб, а его тело так и осталось висеть на пулемете, пока красноармейцы не добили фашистов.

Посмертно солдату было присвоено звание Героя Советского Союза. А подвиг Матросова впоследствии повторили 3 наших земляка. Всего они были удостоены высших наград СССР.

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