История Пензы: В честь бившего войска Петлюры командира названа улица

31.03.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

С момента окончания Гражданской войны прошло более 100 лет. Уже не осталось в живых свидетелей той эпохи, и все больше забываются имена полководцев Красной армии. Многие ли помнят песни и фильмы о Николае Щорсе? А между тем в честь него в Пензе названа одна из улиц.

Он командовал 1-й Украинской советской дивизией и сражался против Петлюры. Несмотря на то что его неприятелю помогали немецкие и австрийские войска, Щорс всегда выходил победителем из боев.

В августе 1919 года Николай Александрович едва не обрушил фронт, резко ударив в основание петлюровских соединений в районе Житомира. В результате отступления врага красноармейцы дошли до Киева и только помощь иностранных частей спасла Директорию Украинской Народной Республики от скорого поражения.

Но этой победой Щорс нажил себе много недругов. Ходили слухи, будто в Москве были недовольны поведением своенравного командира, который часто действовал вразрез с официальными приказами. С этим и связывают его загадочную гибель в бою.

30 августа 1919 года Николай Александрович вышел на передовую, чтобы оценить обстановку. Внезапно он выронил из рук бинокль и замертво упал. Соратники решили, что его сразила случайная пуля. Однако позже медэкспертиза установила: стреляли сзади. По всей видимости, Щорса убил кто-то из своих. Во избежание надругательств со стороны петлюровцев полководца решили похоронить на территории Поволжья.

Через 30 лет в Куйбышеве (ныне Самаре) состоялась эксгумация. Герой Гражданской войны был перезахоронен на Куйбышевском городском кладбище. Проводивших процедуру сильно удивила прекрасная сохранность тела, не истлевшего за 30 лет. Выяснилось, что его хорошо забальзамировали перед тем, как положить в цинковый гроб.