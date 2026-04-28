История Пензы: Начальника полиции расстреляли в центре города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несмотря на то, что улица Белинского раньше относилась к линии присутственных мест и строго охранялась, здесь также происходили резонансные преступления. В частности, в 1906 году был убит начальник пензенской полиции, полицмейстер Дмитрий Кандауров.

Ответственность за теракт взяла на себя боевая группа партии социалистов-революционеров, а непосредственным исполнителем был бывший воспитанник Рисовальной школы Виктор Васильев. Эсеры следили за полицмейстером несколько дней и заранее продумывали возможные пути отхода. В итоге решили, что после убийства проще будет уйти одному человеку, нежели привлекать внимание целой группой.

В один из январских дней 1906 года Дмитрий Кандауров ехал с рапортом к губернатору. Впереди его саней медленно двигался обоз с дровами. «Этим и воспользовался убийца, - писали «Губернские ведомости». - Террорист Васильев выпустил три пули, из которых одна попала в руку, другая - в оглоблю, а третья, смертельная - в спину».

Впрочем, полицмейстер оказался крепким мужчиной, и, истекая кровью, он все-таки смог выхватить свой револьвер и крикнуть кучеру «Догоняй!» Однако Васильев, следуя плану, ушел от саней Кандаурова. Извозчик привез назад уже бездыханное тело полицмейстера.

Виктора Васильева преследовали солдат гарнизона и двое городовых, которые стали свидетелями убийства. Именно они и поймали преступника. Суд приговорил Васильева к каторге. Но эсеры помогли ему бежать, и вскоре он уехал в Швейцарию.

В том же 1906 году в Пензе террористами были убиты начальник пехотной дивизии Лисовский и начальник депо Хлебников.