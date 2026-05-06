История Пензы: Лапти, плуг и лев - тайны памятника Первопоселенцу

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Памятник Первопоселенцу - символ Пензы вот уже свыше четырех десятков лет. Он стал наиболее известной и узнаваемой фигурой и часто изображается на сувенирной и тематической продукции.

Монумент был открыт 8 сентября 1980 года в память о 600-летии Куликовской битвы. Он символизирует 2 исторических момента в судьбе первопоселенцев, основавших Пензу во второй половине XVII века - оборону юго-восточных границ Русского государства от набегов степных кочевников и крестьянский труд.

Однако самая известная городская достопримечательность грешит несколькими историческими ошибками. Так, первопоселенец стоит в обыкновенных крестьянских лаптях, а подобную обувь местные жители надевали, только когда шли в лес за грибами. Исследователь Вячеслав Шпаковский выяснил, что первые пензенцы щеголяли в сапогах из козлиной кожи, благо что на свободной земле Дикого поля можно было легко обзавестись собственным стадом.

Отсутствует на фигуре и пояс - обязательный элемент повседневной одежды. Казаки затыкали за него пистолеты и кинжалы, а простые обыватели - ножи, топор и прочее обиходное снаряжение. А позади первопоселенца стоит плуг с массивным лемехом, хотя в 60-е годы XVII века таким в России практически не пахали, предпочитая обычную соху.

В правой руке статный мужчина держит копье с прямым наконечником, тогда как местные жители чаще отбивались от кочевников совнями - копьями с изогнутым лезвием. А еще первоначально скульпторы предлагали поставить рядом с конем льва: по задумке, он должен был олицетворять мужество и силу первопоселенцев.