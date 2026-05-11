История Пензы: Как «намагниченная» вода помогла накормить горожан овощами

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще каких-то 45-50 лет назад Веселовка была пригородным селом. А улица Тепличная названа в честь местного совхоза. Предприятие начали строить в 70-х годах прошлого века как овощеводческое хозяйство. Пензенский горком в те времена поставил задачу круглогодично снабжать полумиллионное население города свежими овощами.

В декабре 1973 года в эксплуатацию сдали первую очередь теплиц общей площадью всего 6 гектаров. Поначалу на огородах выращивали только огурцы, при этом из-за нехватки территории здесь происходили настоящие битвы за урожай.

Внедряемые методы биологической борьбы с вредителями и болезнями и ноу-хау того времени - намагниченная вода для стимулирования роста растений - дали свои плоды. В 1986 году овощеводческие звенья Гавриловой и Щегловой собрали с 1 квадратного метра по 38 килограммов огурцов.

В дальнейшем в совхозе стали выращивать и другие культуры: томаты, укроп, петрушку, сельдерей и салат. Предприятие справилось с поставленной задачей, а на прилавках пензенских магазинов регулярно появлялись свежие овощи.

Если верить некоторым архивным документам, то выходит, что в советские времена совхоз не бедствовал. На деньги предприятия было построено несколько многоэтажных жилых домов, детский сад и даже собственный медпункт.

