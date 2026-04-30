История Пензы: Горожане обходили стороной «дом чекистов» на Красной

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кирпичного дома на Красной, 72, в 20-е годы прошлого века боялись как огня. Здесь размещалось отделение Всероссийской чрезвычайной комиссии, или, проще говоря, главный штаб местных чекистов.

В их задачи входили борьба с преступными элементами, выявление агентов белогвардейских организаций, а также подавление антисоветских выступлений. И порой в Пензе разворачивались настоящие шпионские детективы.

Так, в 1919 году в город на Суре приехал разведчик Деникина Мусин-Пушкин. Переодевшись в крестьянскую одежду и прикрепив накладную бороду, он собирал сведения о дислокации частей Красной армии.

При себе шпион имел карту прифронтовой полосы, компас, пистолет и адреса двойных агентов. Однако Мусин-Пушкин так и не успел передать секретные данные: его задержали на вокзале Пенза-I.

В том же году по Пензе стали распространяться слухи, что в Рузаевке скрываются чудом выжившие после расстрела дети Николая II - Ольга и царевич Алексей. По передававшимся из уст в уста сведениям, они готовили восстание, чтобы затем передать власть белогвардейцам.

При задержании подозреваемых произошла перестрелка, в итоге их схватили. Самозванцами оказались дочь столичного адвоката и пензенский студент.

Интересный факт: самому молодому пензенскому чекисту, Григорию Белякову, было всего 14 лет. Кроме того, работники ЧК пользовались бешеной популярностью у девушек.