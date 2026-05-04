История Пензы: Половецкие бабы «оберегают» краеведческий музей

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Вот уже больше 80 лет охраняют покой краеведческого музея 2 верные стражницы из глубины веков - половецкие бабы. Возраст каменных изваяний - почти 900 лет. Скульптуры такого рода половцы ставили на погребальных курганах и больших могильниках.

Женские статуи символизировали непобедимость и бессмертие воинов. Мать как высший покровителем орды оберегала кочевников даже после смерти.

Каменные бабы, которые сегодня стоят у краеведческого музея, попали в Пензу в 1904 году. Их привез из Полтавы помещик Данилевский. Долгое время половецкие истуканы охраняли рамзайское имение состоятельного дворянина, но вот от революционных погромов так и не уберегли.

Позже, в 1923 году, их повторно обнаружил краевед Гвоздев. Однако лошади не смогли увезти каменные изваяния - груз оказался слишком тяжелым: 1 баба весит около 970 килограммов. Тогда Борис Гвоздев уехал обратно в Пензу добиваться выделения необходимого количества подвод. Целых 5 лет просьба оставалась без внимания, и только в 1928-м половецкие божества оказались на своем нынешнем месте.

Всего, по оценке экспертов, на территории нашей страны когда-то было около 2 000 половецких баб. К сожалению, большую часть памятников уничтожили мусульмане еще в XIV веке - так враги Половецкой орды боролись с язычеством.