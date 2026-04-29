История Пензы: Студентки училища взбунтовались из-за расстрела демонстрации

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверное, из всех образовательных учреждений самыми строгими нравами отличалось женское епархиальное училище на Дворянской (ныне Красная, 62). Но и в этом закрытом заведении порой случались мятежи.

Здесь грызли гранит науки будущие учительницы начальных классов. Срок обучения составлял 7 лет, за это время девушки проходили историю, русский язык, литературу, физику, математику и другие предметы.

Студентки епархиального училища отличались скромностью и поистине рафинированной вежливостью. Однако в начале XX века времена изменились: пензенская молодежь все чаще выходила на баррикады. Не оставались в стороне от революционных событий и будущие учительницы.

Однажды пензенские девушки взбунтовались против расстрела мирной демонстрации 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. Историки это событие называют «Кровавое воскресенье».

О мятеже барышень позже доложили в Петербург. Столичные прокуроры, не желая разбираться, приказали высечь непослушных студенток. Пензенские преподаватели удивились, ведь по законам бунтовщиков пороли как каторжников - раздев донага. Смущенный директор училища спустил дело на тормозах, но неожиданно ученицы потребовали, чтобы приговор привели в исполнение по всем правилам Уголовного уложения.

Впрочем, экзекуция не состоялась. Девушкам объявили строгий выговор и пригрозили отчислением. На том дело мятежниц из пензенского епархиального училища и закончилось.