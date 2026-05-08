История Пензы: Дворец единоборств назван в честь коменданта царя Воейкова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе есть 3 крупных дворца спорта, и все они носят необычные названия. В районе Западной Поляны стоит «Рубин», в Арбекове - «Буртасы», а на окраине города, рядом с Веселовкой, открыли дворец единоборств, который назвали «Воейков».

Разноцветное здание с красной, зеленой и желтой мозаикой занимает площадь почти 20 000 квадратных метров и одновременно может принять до 360 спортсменов. «Воейков» - единственный дворец единоборств в Пензе.

Внутри на центральной арене находятся несколько ковров для борьбы, 2 боксерских ринга и помост для тяжелой атлетики. На открытии экс-губернатор Василий Бочкарев сказал следующее: «Я хочу поблагодарить строителей за то, что они дешево возвели такое красивое здание». Проект обошелся в 613 млн рублей.

Интерес даже у пензенцев в первую очередь вызывает необычное название спорткомплекса. Ему присвоили имя нашего земляка, последнего коменданта Зимнего дворца Владимира Воейкова. Когда-то он был начальником охраны Николая II.

Пензенец много сил и внимания уделял развитию спорта в Российской империи. Под его руководством на Олимпийские игры 1912 года была отправлена российская сборная. И хоть ни одной золотой медали спортсмены тогда не выиграли, но хорошо показали себя русские стрелки.