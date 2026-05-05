История Пензы: Подводная лодка «Пензенский комсомолец» топила суда фашистов

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны пензенцы не только участвовали в сражениях, но и трудились в тылу, помогая фронту. На деньги горожан и сельчан были построены танки, самолеты и даже подводная лодка.

Называлась она «Пензенский комсомолец» (официальное название - С-104), а воевала в Баренцевом море. Свое первое боевое крещение субмарина приняла в 1944 году.

Экипаж обнаружил немецкий конвой, шедший в сопровождении 3 сторожевиков, 4 тральщиков и 2 противолодочных катеров. Командир принял решение атаковать вражеский флот. По официальной версии, капитан дал веерный залп из всех торпедных аппаратов. 4 снаряда с задержкой в несколько секунд вышли в сторону конвоя, и вскоре раздался оглушительный взрыв.

В перископ было видно, как на некоторых судах возник жуткий пожар, 3 из них медленно пошли ко дну. Это была первая победа моряков «Пензенского комсомольца».

Экипажу предстояло совершить еще немало боевых походов. Сурская субмарина оказалась одной из самых результативных на Северном флоте. Не у каждой подлодки на счету имелось по 6 затопленных кораблей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1945 года подводная лодка С-104 была награждена орденом Красного Знамени.

«Пензенский комсомолец» продолжал оставаться в строю и после войны, закончив свою службу лишь в 1959 году. Тогда подводные лодки подобного типа были сняты с боевого дежурства.