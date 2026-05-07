История Пензы: Вандалы пытались опрокинуть 2-тонную пушку М-30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Поговорка гласит: «Артиллерия - бог войны». И, пожалуй, наглядным подтверждением тому служит гаубица М-30, которая водружена на постаменте у краеведческого музея. Здесь она появилась в 1981 году.

Серийный выпуск таких гаубиц продолжался с 1938 по 1955 годы. Орудие участвовало во всех крупных войнах и локальных конфликтах того времени, стреляя в основном с закрытых позиций по живой силе противника. В некоторых случаях пушку задействовали в боях с танками: попадание фугасного снаряда было фатальным - вплоть до срыва башни.

Кроме того, когда пехота не могла взять ДЗОТ или неприступные фортификационные сооружения, на выручку снова приходила незаменимая гаубица. Дальность ее стрельбы доходила до 12 километров.

Примечательно, что пушка до сих пор стоит на вооружении некоторых стран, а Китай поддерживает и ее серийное производство. В годы вьетнамской войны Советский Союз тайно экспортировал орудие на театр военных действий. Использовали его и в годы арабо-израильских конфликтов.

Одна из захваченных М-30 демонстрируется в артиллерийском музее «Бейт Ха-Тотхан» в Израиле. Гаубица часто становилась героем фильмов о Великой Отечественной войны. Впрочем, знаменитым орудием восхищаются далеко не все. В ночь на 15 октября 2005 года в Пензе вандалы опрокинули орудие. К счастью, М-30 осталась целой и невредимой.