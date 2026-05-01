История Пензы: Мамонт из Краеведческого музея едва не стал мыловаренным сырьем

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Порой старинные здания или предметы скрывают в себе множество разнообразных тайн. Удивительна история мамонта из краеведческого музея, скелет которого чуть было не сдали на мыловаренный завод.

В глубокой древности Пензенская область представляла собой бескрайнюю зеленую равнину. На плодородной низменности паслись десятки доисторических животных: шерстистые носороги, древние бизоны, большерогие олени и, конечно, мамонты. Прошли тысячи лет, и многие виды исчезли.

Однажды в 1929 году рамзайские крестьяне расчищали поле и случайно обнаружили огромные кости, которые по ошибке приняли за останки большой коровы. Мужики решили заработать на находке и повезли кости в пензенскую заготовительную контору, занимавшуюся скупкой животного сырья для производства мыла.

К счастью, один из сотрудников предприятия сообщил о странном товаре сельчан археологам. Велико же было удивление сотрудницы краеведческого музея Елизаветы Штукенберг, когда она увидела настоящие кости взрослого мамонта! Останки изъяли и собрали из них скелет доисторического животного. Правда, у экспоната долгое время отсутствовала голова. Череп прикрепили только в 50-х годах прошлого века.

А летом 2008 года в селе Веденяпино Пачелмского района были найдены кости другого мамонта. На этот раз местные жители сразу сообщили ученым о находке.