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История

История Пензы: В Заводском районе исчез фонтан с Золотой Рыбкой

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские годы в разных районах города для народа стали появляться клубы. Каждое учреждение относилось к тому или иному предприятию или организации.

Самым крупным в Пензе в 30-е годы прошлого века был ДК им. Кирова. Его возводили как подведомственный заводу им. Фрунзе. Тогда фабрика получала хорошую прибыль, и руководство выделило большую сумму на строительство клуба.

Зрительные залы были оборудованы на 1 300 мест, имелись 5 фойе и 3 библиотеки. Имя революционера Сергея Кирова учреждению присвоили в спешке. Вечером 1 декабря 1934 года партийный деятель погиб от руки террориста Николаева, а уже утром 2-го числа клуб в Пензе назвали в его честь.

Потрясающим был и памятник близкому другу Сталина. 2-метровый бронзовый Сергей Миронович, держась за ремень, грустно смотрел вдаль, словно предчувствуя тяжелые испытания, что выпадут на долю советских граждан.

Около монумента находился чудесный фонтан. Украшения по его стенкам были сделаны из разноцветного битого стекла, и, когда светило солнце, все переливалось цветами радуги. На верху необычной композиции была установлена большая фигура Золотой Рыбки.

После реконструкции ДК фонтан так и не восстановили, хотя его обожала местная детвора. Зато Дворец культуры стал на 4 000 кв. метров больше и при этом практически сохранил свой первоначальный облик.

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