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История

История Пензы: Городская улица названа в честь дворянина, ставшего большевиком

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Лазо появилась в Заводском районе одной из последних: официально - в 1956 году. Тогда она была длинной и тянулась от стадиона ЗиФ до ДК им. Кирова.

Ее застраивали типичными кирпичными бараками, фактически создав близнеца параллельно идущей улице ИТР. Но если ту возводили на свободной территории, то здесь рабочим пришлось попотеть.

Город расширялся, земли не хватало, дома возводили почти вплотную друг к другу. Из-за этого практически не осталось места для детских площадок или традиционных для пензенских дворов клумб у домов. Здания планировалось сдать в 1957 году, таким образом приурочив открытие улицы к очередной годовщине Октябрьской революции.

Однако строители справились раньше, и торжества прошли уже в июне 1956-го. Горком постановил присвоить новому кварталу имя красноармейского военачальника Сергея Лазо. Выходец из дворянской семьи был офицером Российской императорской армии, а затем стал одним из лидеров большевиков.

В Гражданскую войну Лазо сражался против японских интервентов и белогвардейцев. О его трагичной гибели до сих пор ходит множество легенд.

Во время одного из боев Лазо попал в плен к японцам, и самураи якобы засунули его живьем в топку паровоза. Документальные подтверждения тому, равно как и свидетельства очевидцев, отсутствуют.

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