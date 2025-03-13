История Пензы: На участке для Губернаторского дома экономить не стали

13.03.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В наше время в самом верху улицы Кирова стоят жилые дома, но раньше здесь вообще запрещали возводить какие-либо постройки, поскольку они ограничивали обзор артиллеристам. Однако и этому месту позже нашлось применение.

Пензенцам приглянулась нижняя сторона округи, за склоном, где было много свободного пространства. В XVIII веке, когда Пенза утратила статус пограничного города, здесь наконец-то разрешили возводить здания. Это место даже присматривали под Губернаторский дом.

«Пустопорожняя территория господина Всеволожского более подходит для наших целей, - предлагал начальник Казенной палаты Даниил Копьев, - оно выйдет дешевле, с выгодою для нас, нежели резиденция будет располагаться в городке».

Так главный экономист края пытался сократить расходы, однако к его мнению не прислушались. В итоге землю просто выставили на торги.

Ценный участок приобрела купчиха Вера Сабурова. Она возвела длинную деревянную усадьбу, а во дворе разместила хозяйственные постройки: сараи, каретник для своего экипажа, отдельную кухню и просторную баню. Здесь состоятельная коммерсантка и жила вплоть до начала XIX века. Позже дом продали.

Впоследствии часть усадебной территории выкупил богатый помещик Григорий Гладков - будущий основатель одного из самых популярных театров в городе.