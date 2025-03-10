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История

История Пензы: У памятника Первопоселенцу есть неточности и убран лев

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Одним из самых узнаваемых символов Пензы стал памятник Первопоселенцу. Он считается чуть ли не эталонным олицетворением основателей Пензы, но на самом деле монумент изобилует грубыми историческими ошибками.

Авторы постарались создать в одной композиции собирательный образ первопоселенца, увековечив в бронзе сразу и защитника города, и мирного крестьянина-строителя.

Даже если подходить с этой точки зрения, все равно есть некоторые неточности. Например, лапти. На самом деле в то время редко кто ходил в подобной обуви, чаще всего носили сапоги из козлиной кожи. Теперь посмотрим на штаны - и сразу вопрос: где пояс?

В XVII веке это был неизменный атрибут повседневной одежды, который выполнял в том числе и практическую функцию. За пояс затыкали ножи и пистолеты, кинжалы и топоры.

Впрочем, все это мелочи. Есть ошибки погрубее. В правой руке доблестный воин держит копье, в то время как местные жители нередко отбивались от кочевников с помощью совни - оружия с изогнутым лезвием. Позади бойца стоит плуг с массивным лемехом. Откуда он взялся у первопоселенца, понять трудно, если знать, что в XVII веке крестьяне пахали сохой.

Изначально памятник должен был выглядеть иначе. Рядом с фигурой человека хотели водрузить сказочного льва Вольгу, но потом от этой идеи отказались.

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