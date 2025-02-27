История Пензы: Грабители попытались вынести кассу учебного заведения

27.02.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая русская революция дорого обошлась самодержавию. От терактов и экспроприаций сотрясалась и Пенза. В 1907 году из здания возле училища садоводства (ныне Пензенский агропромышленный колледж) боевики попытались вынести кассу учебного заведения.

От дома, где находилась бухгалтерия, сегодня остались одни руины, но раньше он был впечатляющим памятником архитектуры царской России. Революционеры каким-то образом узнали, в какие дни в кассе накапливается большая сумма. Вероятно, у них имелся наводчик.

Боевики серьезно подготовились к налету, вооружились револьверами и подготовили лошадей для отхода. А вот дальше началась история, как в фильмах Тарантино. Под покровом ночи они выбили дверь с ноги, ворвались в здание с наганами наперевес и уложили всю охрану лицом в пол.

Грабители бросились к сейфу, но тут на шум вышел письмоводитель Бардин, проходивший в молодости службу в драгунских частях. Со всего размаха он тут же отправил одного революционера в нокаут, набросился на другого и зажал его револьвер в руках, не давая им воспользоваться. Третий грабитель, который был у сейфа, запаниковал и выстрелил в Бардина. Он попал в цель, но письмоводитель остался на ногах.

В итоге боевику пришлось опустошить весь боезапас, прихватить первые попавшиеся пачки денег и срочно бежать. Удивительно, но Бардин выжил и получил большую премию за то, что отстоял почти всю кассу.