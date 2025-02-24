История Пензы: Видного преподавателя выселили из квартиры в подвал

24.02.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Больше всего усадеб в городе находилось на улице Московской, но и Казенный сад (ныне улица Совхоз-Техникум) имел свои архитектурные жемчужины. К сожалению, сохранились не все сооружения, как и дом № 8.

От дивной и довольно симпатичной усадьбы ничего не осталось, жители растащили на сувениры даже кирпичи. А они действительно старые - им более 100 лет, ведь дом возвели в 1913 году. Как и все строения, прилегающие к бывшему училищу садоводства, его отдали под заселение преподавателям.

Но всего через 4 года произошла Октябрьская революция, и новая власть разрешила поселиться тут пролетариям, а бывших владельцев, интеллигенцию, выдворили в подвалы. Там, между прочим, долгое время жил один из лучших садовников Пензы, преподаватель училища садоводства - немец Карл Бистерфельд.

Он не смог покинуть Россию в неспокойном 1917-м и продолжал работать в училище, каждый раз после занятий возвращаясь в подвал дома, который когда-то ему частично принадлежал. Из-за сырости и условий, непригодных для жизни, Бистерфельд вскоре тяжело заболел и умер. Позже сотрудников училища все-таки перевели обратно в квартиры.

Старая усадьба представляла собой определенную архитектурную ценность. Окна венчали резные наличники, а на крыше дома были выпилены красивые фигурки в виде петушков.