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История

История Пензы: Две городские улицы получили одинаковое название

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Ереванская в районе Терновки довольно безлика. Со всех сторон она окружена разными промышленными и хозяйственными постройками, да и сама по себе одна из самых коротких в округе.

Еще несколько столетий назад на этой территории вообще ничего не было - только одно громадное поле, на котором, скорее всего, жители села Терновка пасли крупный и мелкий рогатый скот.

Однако Пенза не стояла на месте и активно росла и развивалась. Уже к 60-м годам прошлого столетия часть поселка начали застраивать многоэтажными домами, а позже Терновку окончательно включили в состав города.

Здесь тоже появились дома, и поначалу новой улице присвоили имя выдающегося советского полководца Ивана Черняховского, который в свое время командовал 3-м Белорусским фронтом. Однако потом случился казус.

Горком внезапно опомнился: улица Черняховского уже есть - в районе Северной Поляны. В итоге улице нашли новое название. Как сказано в постановлении, переименована она была в честь столицы Армении, Еревана - одного из древнейших городов мира.

А он действительно имеет богатую историю. Основанный в 782 году до н. э. город-крепость изначально назывался Эребуни.

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