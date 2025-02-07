История Пензы: Бывшие уголовники встали на защиту города

07.02.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

При основании Пензы все первопоселенцы были поделены по категориям служилых людей. Артиллеристам для возведения собственной слободы отдали землю в районе современной улицы Замойского. В их задачу входила защита города.

Пушкари считались своего рода аристократией среди первопоселенцев. Они были повелителями огня и пороха, именно от их снарядов гибли орды кровожадных кочевников, именно они заставляли трястись от страха турок.

А между тем в войсках такого рода служили бывшие уголовники, которых в наказание отправили на Дикое поле. В «Строельной книге города Пензы» об артиллеристах написано следующее: «В Пушкарскую слободу поселены ссыльные люди, которые по указу великого государя присланы с Алаторя за воровское денежное дело в ссылку». То есть это были фальшивомонетчики, которые оказались на скамье подсудимых во время Медного бунта.

Тренировались пензенские артиллеристы неподалеку от улицы Замойского, на большом пустыре. До автоматизма доводились все операции: чистка ствола, засыпание пороха, зарядка, заправка фитиля и, наконец, выстрел. Отражать налеты кочевников приходилось постоянно, и кто знает, что могло случиться с крепостью, если бы пушкари вовремя не открывали огонь.

До 1927 года улица Замойского так и называлась Пушкарской. Но потом в память о боях с чешским легионерами ее переименовали сначала в Пулеметную, а еще через несколько лет присвоили имя нашего земляка - писателя Петра Замойского.