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История

История Пензы: Сотрудники «Деловой конторы» стояли в очередях за пензенцев

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Новая экономическая политика (НЭП) вдохнула в бизнес новую жизнь, и коммерция расцвела пышным цветом. Несколько необычных фирм когда-то разместились и на Московской, 53. Здание до наших дней не сохранилось. Оно располагалось в районе современной Фонтанной площади.

Наверное, только на стыке эпох может возникнуть такое странное предприятие, как «Деловая контора». Сотрудники заведения занимались всем подряд - начиная от строительных работ и заканчивая юридическими консультациями.

«Принимаем на себя составление договоров, получение справок во всех учреждениях и выполнение ремонтных работ, - отмечалось в рекламном объявлении, - а также поможем вам снять квартиру или продать недвижимость».

За отдельную плату сотрудники «Деловой конторы» даже стояли в очередях за клиентов. Помимо этого, необычная фирма занималась переводом иностранной корреспонденции. В общем, там трудились мастера на все руки. Фирма работала каждый день с 10 часов утра до 6 часов вечера. Как сотрудники успевали за столь непродолжительное время успеть выполнить все дела - большой вопрос.

С 1923 года на Московской, 53, обосновалось Российское товарищество общественного труда, которое «снабжало учреждения персоналом на должности кассиров, завхозов и агентов» (цитата из объявления).

В том же доме когда-то проживал знаменитый писатель Роман Гуль. Во время Гражданской войны он эмигрировал за границу, где написал несколько книг о своей родной губернии.

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