История Пензы: Генсек ЦК КПСС завел в Пензе любовницу

17.01.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если дом № 72 на улице Красной кому-то и известен, то больше как управление ЧК. А вот о том, что здесь жила любовница Константина Черненко, будущего руководителя Советского Союза, знают немногие.

В Пензу он приехал в 1944 году, получив назначение секретарем областного комитета КПСС по идеологии. Вместе с ним прибыла его жена, и уже здесь у молодой пары родились сын и 2 дочери.

С виду семья казалась образцовой. Однако крест на браке едва не поставило увлечение Черненко новой женщиной. Как-то, выходя с работы, он заметил необыкновенной красоты девушку и не смог не пойти следом.

Она пришла к дому № 72 на улице Красной. На следующей день Черненко встречал красавицу уже с цветами. Закрутился бурный роман, Константин Устинович пропадал у нее дома целыми днями, а жена ходила жаловаться, в том числе и в обком.

Отомстила супруга позже и куда коварнее. Когда Черненко пошел на повышение и его переводили в аппарат ЦК КПСС, она написала в Москву следующую кляузу: «Вы не знаете, кого берете, он отчаянный ловелас».

В итоге вместо работы в Кремле Черненко отправили в Молдавию. Говорят, случайностей не бывает. Дело в том, что в то же время в Молдавию откомандировали и Брежнева, которого также не взяли в Кремль. Там они подружились, а дальнейший ход событий всем известен.

Константин Устинович в итоге занимал должность Генерального секретаря ЦК КПСС с 13 февраля 1984 по 10 марта 1985 года.