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История

История Пензы: Пожарное депо возвели на пожертвования горожан

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сейчас на улице Карла Маркса, 1, размещается администрация парка им. Белинского. А почти 100 лет назад тут стояло шикарное здание с высокой башней - это было главное пожарное депо.

Здесь его построили неслучайно. Около «Верхнего гулянья» находится одна из самых высоких точек города, отсюда было удобно следить за появлением и распространением огня.

Начальнику спасательного ведомства Мечиславу Соколовскому пришлось потратить немало сил, чтобы выбить у правительства деньги на возведение депо. Однако не хватило и этих средств. Пришлось собирать пожертвования и обивать пороги спонсоров.

В сооружение пожарной части вложились Калинкинский пивоваренный завод и компания «Торговый дом Карповых». Предпринимателям действительно стоит сказать отдельное спасибо: Пенза наконец-то получила современное и хорошо оборудованное на тот момент пожарное депо.

При этом здание не было лишено архитектурной эстетики и с виду напоминало массивный древнерусский терем. К сожалению, оно до наших дней не сохранилось.

Соколовский обожал свою работу. Уже в 1906 году он сделал пристрой, в котором организовал танцевальный клуб для пожарных, куда можно было прийти и с дамой.

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