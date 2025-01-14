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История

История Пензы: Глава города за свой счет открыл школу для бедняков

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе для малоимущих слоев населения работала ремесленная школа. Находилась она на перекрестке современных улиц Карла Маркса и Красной, а ранее Никольской и Дворянской.

Ее учредителем был городской голова Федор Швецов. При этом мэр дореволюционной Пензы открыл учебное заведение на собственные деньги и финансировал его за счет своего бизнеса. Перед самой смертью он завещал 6 лавок на Базарной площади муниципалитету - с этих доходов школа и жила.

По сути, образовательное учреждение можно считать неким прообразом ПТУ. Правда, учили тут всего по 2 направлениям - столярно-токарное дело и сапожное ремесло. Студент проходил 5 курсов, практику и по окончании школы в зависимости от успехов в учебе получал диплом и звание мастера I или II разряда.

После этого можно было устроиться на завод. О дальнейших перспективах для тех лет говорить трудно, но, по крайней мере, у человека было хоть какое-то образование.

В 1897 году Российская империя пережила пусть кратковременный, но все же кризис. Из-за этого разорились лавки Швецова. Доход с продаж на Базарной площади упал, и направление «сапожное ремесло» пришлось закрыть, хотя оно было достаточно популярным.

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