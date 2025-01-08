История Пензы: В городе планировали запустить завод по выпуску мотоциклов

08.01.2025 | 08:06

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В районе «Глобуса» есть улица с непримечательным названием Мотоциклетная. Но за этим наименованием кроется большая политическая игра Кремля и Рейхстага.

Незадолго до Великой Отечественной войны советский Генштаб заметил, что в армии фактически отсутствуют быстрые мобильные передвижные группы разведки. Пограничники по старинке объезжали территорию на лошадях, в то время как вермахт уже вовсю использовал мотоциклы.

Тогда Сталин приказал создать в СССР свое производство «двухколесных коней». Один из заводов решили построить в Пензе, выбрав площадку на окраине города. Для рабочих возвели дома, таким образом и возникла новая улица - Мотоциклетная.

Однако из-за начала войны построить и запустить предприятие так и не успели. По некоторым данным, в Пензе собирались производить мотоциклы М-72, скопированные с немецких BMW R71.

Советское правительство в 1940 году втайне закупило в Швеции несколько экземпляров техники. Инженеры разобрали их до мелких деталей, измерили каждую шестеренку, каждый винтик и болтик. И уже в 1941 году с конвейера завода им. Сталина сошел первый советский военный мотоцикл, ставший прообразом «Урала».

А тот самый, который должны были производить в Пензе, все же существует - в частной коллекции в поселке Мичурино.