История Пензы: На открытие памятника «чернобыльцам» съехались ликвидаторы со всего Поволжья

06.01.2025 | 08:01

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе установлено несколько памятников ветеранам боевым действий. Но есть монумент и тем, кто сражался с невидимым врагом - радиацией. В сквере на улице 8 Марта стоит памятник «чернобыльцам».

Он был установлен в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 2004 году. На церемонию съехались ликвидаторы со всего Поволжья.

Авария на атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв был настолько мощным, что с крыши энергоблока снесло многотонную бетонную плиту. По тревоге срочно были подняты несколько бригад пожарных.

Наш земляк, доктор физических наук Олег Барсуков вспоминал следующее: «Бедных пожарных туда зря загнали, они такие дозы получили! Их похоронили отдельно, в бетонном саркофаге, чтобы радиация не выходила из земли».

При этом советское правительство умолчало о страшной катастрофе и 1 Мая люди вышли на торжественные демонстрации, не подозревая, что вдыхают загрязненный воздух.

«Мы проводили облеты европейской части России и фиксировали изменения радиоактивного фона, - рассказывал Олег Барсуков. - О результатах было запрещено сообщать, их знал только 1-й секретарь обкома. В Пензе стоял сплошной йод-131, который откладывается в щитовидной железе и вызывает рак. На Западе об этом сразу заговорили, а мы ходили и дышали радиацией».

Наиболее загрязненными районами в Пензе считаются Шуист, Заводской и Арбеково, а самыми чистыми - Маяк и Ахуны.