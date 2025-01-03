История Пензы: Вместо гостиницы «Россия» начал работу Дом крестьянина

03.01.2025 | 08:06

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

О том, что строение № 91 на улице Московской имеет дореволюционную историю, знают, пожалуй, многие. А вот о Доме крестьянина, который тут размещался в сталинские времена, вспомнят лишь единицы.

Несколько усадеб на углу улиц Селиверстовской и Предтеченской, сейчас это Московская и Бакунина, были приобретены купцом Якушевым в конце XIX века. В результате настроек, пожара и множества реконструкций, к 1907 году тут начала работу гостиница «Россия». При ней функционировал известный в городе ресторан, позже кинотеатр.

После революции в здании открылся рабочий клуб «Интернационал», а в 1924 году его переоборудовали в Дом крестьянина. Вместо рекламных вывесок на фасаде стал красоваться громадный портрет товарища Сталина.

Структура заведения от прежней отличалась мало, просто здесь отдыхали не респектабельные господа, а обычные сельчане. Сменил свое наименование и ресторан. В свете революционной моды 20-х годов прошлого столетия ему присвоили название «Красный трактир».

Из меню исчезли икра, мраморное мясо и осетрина, их места заняли картошка, котлеты и простые салаты. Ассортимент трактира полностью соответствовал своему названию. Обеды были недорогие - 2 блюда обходились в 40 копеек.

В Доме крестьянина можно было привести в порядок прическу. На первом этаже работала парикмахерская, стрижка стоила 5 копеек. После Великой Отечественной войны здесь стала принимать постояльцев гостиница «Сура».