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История

История Пензы: Автовокзал перенесли из центра города

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня автовокзал находится на улице Луначарского. За свою историю он несколько раз менял свое местоположение. С самого начала он располагался в районе современной улицы Славы, примерно в том месте, где сейчас находится двор жилого дома по улице Кирова, 67.

Раньше здесь находился край Базарной площади, застроенный ларьками, небольшими магазинами и домами. В 50-е годы прошлого века ее решили реорганизовать. Здесь началась огромная стройка. Работы охватили в числе прочего и часть территории современной площади Ленина.

Когда периметр расчистили от ненужных зданий, решили организовать здесь автовокзал. С современной точки зрения он выглядел довольно комично. Главная автогавань области располагалась в деревянном бараке, внутри - небольшой зал ожидания. Тем, кому не хватало места, приходилось ждать автобус на уличной скамейке.

Порой люди сидели часами. На автовокзале работал всего один кассир, автобусов было немного. Автопарк состоял из нескольких старых машин и дряхлых грузовичков с «шашечками» на дверях. Похвастаться автовокзал мог только двумя новенькими «Победами» - по тем временам марка считалась едва ли не лучшей в Европе.

Потом автовокзал на некоторое время «переехал» к Сурскому мосту, который ведет на Шуист, а еще позже его решили перенести поближе к Пензе-I, где он до сих пор и действует.

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