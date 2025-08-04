Сетевое издание|18+|Понедельник|4 авг 2025|07:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |

История

История Пензы: Пензенский легкоатлет пожертвовал первым местом ради товарища

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почти 15 лет назад на доме № 67 на улице Славы появились две мемориальные таблички. И обе установлены в честь спортсменов: первая - в честь Николая Смаги, вторая - дань уважения Николаю Абрамову.

По удивительному стечению обстоятельств они оба были легкоатлетами, хоть и в разных дисциплинах. Николай Абрамов бегал марафонские дистанции и неоднократно становился призером области и Советского Союза. Это первый пензенец, которому довелось поучаствовать в Олимпийских играх. На соревнованиях 1964 года он занял только 22-е место.

Николай Смага тоже участвовал в Олимпийских играх, только уже в 1968-м. И мог бы завоевать золото, но помешал драматичный случай.

Вот что вспоминал его напарник Владимир Голубничий: «Вырвался я вперед, оглянулся, смотрю: мой друг, Коля Смага, рядом - и увеличил шаг. Ну и прошли мы с ним вместе километров пять, и тут-то я почувствовал, что начинаю сдавать. Печень скрутило, боль такая, что каждый новый шаг, кажется, будет последним. Я говорю Коле: «Веди, плохо мое дело». Смага повел».

Наш земляк фактически дотащил Голубничего до финиша, но сам уступил мексиканцу Хосе Педро.

История Пензы: Пензенский легкоатлет пожертвовал первым местом ради товарища

Позже Николай Смага перебрался в Москву, а Абрамов продолжал жить в 67-м доме. Местные жители рассказывали, что по утрам он любил делать во дворе зарядку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте