История Пензы: Пензенский легкоатлет пожертвовал первым местом ради товарища

04.08.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почти 15 лет назад на доме № 67 на улице Славы появились две мемориальные таблички. И обе установлены в честь спортсменов: первая - в честь Николая Смаги, вторая - дань уважения Николаю Абрамову.

По удивительному стечению обстоятельств они оба были легкоатлетами, хоть и в разных дисциплинах. Николай Абрамов бегал марафонские дистанции и неоднократно становился призером области и Советского Союза. Это первый пензенец, которому довелось поучаствовать в Олимпийских играх. На соревнованиях 1964 года он занял только 22-е место.

Николай Смага тоже участвовал в Олимпийских играх, только уже в 1968-м. И мог бы завоевать золото, но помешал драматичный случай.

Вот что вспоминал его напарник Владимир Голубничий: «Вырвался я вперед, оглянулся, смотрю: мой друг, Коля Смага, рядом - и увеличил шаг. Ну и прошли мы с ним вместе километров пять, и тут-то я почувствовал, что начинаю сдавать. Печень скрутило, боль такая, что каждый новый шаг, кажется, будет последним. Я говорю Коле: «Веди, плохо мое дело». Смага повел».

Наш земляк фактически дотащил Голубничего до финиша, но сам уступил мексиканцу Хосе Педро.

Позже Николай Смага перебрался в Москву, а Абрамов продолжал жить в 67-м доме. Местные жители рассказывали, что по утрам он любил делать во дворе зарядку.