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История

История Пензы: За псом, взявшим след бандита, шла вся деревня

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В уголовном розыске собак начали использовать еще в середине XIX века. В Пензе также имелся питомник четвероногих блюстителей правопорядка. Он располагался на Щепной площади (ныне улица Сборная, 8).

В пензенском сыскном отделении на начало XX века служили всего 5 собак разных пород. Полицейские содержали 2 доберман-пинчеров, 2 кавказских овчарок и 1 немецкую. В те времена дрессированный пес стоил огромных денег. Например, гордость дореволюционных стражей правопорядка, овчарка Вульф, обошлась в 160 рублей. Для сравнения: за те же деньги можно было купить породистого скакуна.

Четвероногие ищейки оправдывали надежды полицейских. Вот что говорится в одном из отчетов за 1912 год: «Можно сказать, что если пустить собак по свежим следам какого-либо преступника, то позавидовать ему нельзя - могут найти и разорвать».

Блестящие результаты лохматые сыщики показывали и на соревнованиях. Так, на всероссийских состязаниях в Санкт-Петербурге пензенский пес Вульф за рекордно короткое время нашел все схроны, а во второй части программы уверенно повалил на землю человека, исполнявшего роль грабителя. По итогам тех соревнований Вульф завоевал золотую медаль.

А вот в глухих деревнях полицейский с собакой вызывал смех, из-за чего поиск преступника превращался чуть ли не в настоящее шоу. В одном из районов пса, взявшего след бандита, сопровождала вся деревня.

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