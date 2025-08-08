История Пензы: На «проклятом» участке на улице Кирова несколько раз горели дома

08.08.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые дома на улице Кирова прошли через реконструкцию, от старых строений практически и следа не осталось. Вот и облик дома № 16 далек от изначального. Этому зданию не везет на разного рода перестройки.

В 1858 году на его месте стояла большая деревянная усадьба, но во время страшного пожара, бушевавшего в центре города, она полностью сгорела. Хозяин недвижимости на следующий год отстроил новый особняк, однако по злому року дом снова сгорел. Владелец недвижимости - вероятно, совсем отчаявшись, - просто продал земельный участок.

Его приобрел корнет Павел Юматов. Он возвел тут добротный деревянный дом, а возле построил разные хозяйственные постройки. Жил корнет здесь долго и счастливо, пока в один прекрасный момент усадьба снова не вспыхнула. После пожара это место быстро покинул и Юматов.

Надел долго никто не хотел покупать, считая едва ли не проклятым. За бесценок землю приобрел городской голова Василий Вярвильский. Он наконец-то и возвел шикарный купеческий особняк с кованой оградой, по которому было сразу видно, что тут живет состоятельный человек.

Был здесь и еще один дом, который сдавался в аренду. Квартирантом у Вярвильских был вице-губернатор Алексей Толстой - здесь он жил, пока в его новой усадьбе шел ремонт.