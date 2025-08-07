История

История Пензы: В центре города располагался филиал известного пивзавода

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самым популярным алкогольным напитком в России 100 лет назад было вино, но любили россияне и пиво. В Пензе недалеко от современной улицы Славы размещался оптовый склад Трехгорного пивоваренного завода.

Этот квартал кардинально перестроили еще в годы советской власти, поэтому от здания ничего не осталось. Стояло оно в районе дома по адресу улица Куприна, 5Б. Но сохранилась информация о его истории.

Склад оборудовали в переделанной жилой усадьбе. Кирпичную кладовую приспособили под посудомоечную, а 1-й этаж - под хранилище и технические помещения. На 2-м находились рабочие кабинеты.

Трехгорный пивоваренный завод, один из старейших в Российской империи, был основан в 1876 году. Заведовать солодовней пригласили немецкого специалиста Генриха Купу.

Фабрика выпускала несколько сортов пива, наибольшей популярностью пользовался портер. В Пензе приобрести продукцию этого предприятия можно было практически в любом магазине, кафе и ресторане.

Объемы выпуска пенного напитка поражают. В предвоенном 1913 году Трехгорный завод производил 5 млн декалитров в год, руководство фабрики купалось в деньгах. Но, как известно, Первая мировая навсегда изменила судьбу России. После Октябрьской революции завод национализировали, вслед за тем в Пензе закрылся и склад. На этом история местного филиала знаменитого пивзавода закончилась.

