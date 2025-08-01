История Пензы: Пустырь на улице Сборной имеет интересную историю

01.08.2025 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несколько десятилетий назад на территории современных улиц Куприна, Славы и Сборной располагалась Сенная площадь. Большинство домов, стоявших по ее краям, снесли.

Одним из последних был уничтожен 2-этажный деревянный барак, который когда-то стоял на пустыре справа от дома номер 8 по улице Сборной. Задолго до него тут была простая крестьянская изба.

Этот участок начали застраивать в 30-х годах XIX века. Земля принадлежала мещанину Трофиму Калмыкову. Здесь он соорудил бревенчатый дом, сараи и флигель. К сожалению, о самом хозяине недвижимости мало что известно, зато точно установлено, что он продал свою избу купцу 2-й гильдии Петру Григорьеву, причем за довольно солидную сумму.

Большие деньги коммерсант выложил, скорее всего, за участок неподалеку от главной торговой площади Пензы, нежели за сам дом. Здесь предприниматель организовал винный склад и трактир.

Памятуя о том, что территория Сенной площади считалась злачным местом, с уверенностью можно сказать: вряд ли в забегаловке отдыхала приличная публика. Зато разливочная, видимо, приносила купцу Григорьеву солидный доход, если просуществовала более 15 лет.

Давно считается, что одно из прибыльных дел - организация небольших рюмочных. За счет большого притока посетителей и слабости многих людей перед выпивкой владельцы получали хорошую прибыль.

В советские годы старую избу и флигель снесли, а на их месте возвели 2-этажный бревенчатый дом барачного типа. Позже, при возведении рынка, он стал мешать и вскоре тоже пошел под снос.