История Пензы: Шикарная купеческая усадьба превратилась в руины

06.08.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Развалины в глубине улицы Сборной - не что иное, как бывшая купеческая усадьба, выглядевшая будто шикарный дворец. Сегодня картина напоминает декорацию к фильмам о войне.

При виде строения кажется, что его и вправду в упор расстреливали из танков. В таком состоянии здание находится уже много лет. Но если вернуться лет на 150 назад, то это была впечатляющая усадьба в классическом стиле. Окна венчали ажурные наличники, над входом висел кованый козырек, а фасад украшала потрясающая лепнина.

Особняк принадлежал купцу 2-й гильдии Василию Велиопольскому - весьма состоятельному человеку, который оказывал спонсорскую поддержку церкви. В частности, он служил ктитором Богоявленского храма, который позже стал Дворцом культуры им. Ф. Э. Дзержинского. На возведение храма Велиопольский добровольно перевел 4 000 рублей - в пересчете на современный курс это более 4 млн.

Не поскупился купец и на убранство церкви. На иконы и разные церковные вещи он передал еще 1 500 рублей, т. е. около 1,5 млн, за что в 1898 году удостоился благословения Святейшего Синода.

Дом на Сборной после смерти купца перешел по наследству к его дочери. Здесь она проживала вплоть до Октябрьской революции, пока недвижимость не конфисковали.