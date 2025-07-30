История

История Пензы: С улицы Куприна исчез купеческий особняк

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

От многих строений на улице Куприна ничего не осталось. На месте строения № 9, например, когда-то стоял большой купеческий особняк с длинным флигелем.

С 60-х годов XIX века обширный участок находился во владении протоиерея Маркела Бурлуцкого. Тут он возвел 2-этажное каменное здание и разные хозяйственные постройки. В 1872 году священник скоропостижно скончался, и его вдова выставила недвижимость на торги.

Дом приобрела купчиха Анна Базерова. Она кардинально перестроила усадьбу, в итоге получился классический особняк с добротным флигелем, который сдавался в аренду.

Некоторое время в нем размещался бакалейный магазин, где торговали конфетами, чаем, кофе и шоколадными конфетами. Позже флигель на 2 года арендовала городская управа, разместив нем 8-е начальное училище.

Когда для образовательного учреждения наконец-то достроили здание, ученики покинули постройку. Однако пустовала она недолго: купец Андрей Циплинин устроил здесь пряничную мастерскую - так причудливо называлась его мини-пекарня. Заведение работало много лет, пряники были вкусные, их охотно раскупали пензенцы.

О дальнейшей судьбе пряничной мастерской мало что известно. Скорее всего, пекарня просто закрылась, ведь при советской власти запретили частную торговлю.

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