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История

История Пензы: В центре исчезла улица, названная в честь губернатора

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Свыше 100 лет назад улица Московская заканчивалась сразу за драмтеатром. Дальше в сторону железнодорожного вокзала вела другая улица - Селиверстовская, названная так в честь пензенского губернатора Николая Селиверстова.

В отличие от главного ныне пешеходного проспекта города, аристократичной она не считалась. Подавляющее число жителей составляли крестьяне и мещане, под стать им были и «центры досуга»: постоялые дворы, забегаловки и трактиры.

Привычный сейчас вид этот квартал обрел лишь в начале XX века. В июле 1901 года здесь разбушевался страшный пожар - только за одну неделю без крыши над головой осталось 388 человек. Вместе с домами сгорели арестантские помещения, католический приход, казарма Инсарского батальона и другие значимые объекты.

Общий убыток составил по тем временам астрономическую сумму - 2,5 млн рублей. Губернской администрации пришлось запрашивать помощь у правительства страны. После пожара на Селиверстовской запретили строить деревянные дома, тогда здесь и появились шикарные каменные и кирпичные особняки.

Современников не должно удивлять такое странное разделение Московской. Например, улица Кирова прерывается у Центрального рынка, а дальше начинается улица Чехова.

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