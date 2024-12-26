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История

История Пензы: В бывшей гостинице «Сура» скупали часы

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Около 90 лет назад строение № 95 на улице Московской служило общежитием для сотрудников Дома крестьянина, находившегося неподалеку. А в царское время это здание принадлежало купцам.

Необычный особняк построили в 1902 году, причем его возводили сразу в соответствии с меркантильными интересами того времени. Жилые комнаты рабочие обустроили только на 2-м этаже, а 1-й приспособили под торговые лавки.

Ожидания владелицы недвижимости - купчихи Веры Лисовой – оправдались: помещения взял в аренду Александр Еляшович. В доме он открыл часовой магазин, который на деле являлся антикварным салоном.

Предприимчивый коммерсант скупал золотые и серебряные часы, а затем продавал их втридорога. Также на Московской, 95, можно было приобрести кольца, ожерелья и серьги, предлагали здесь и граммофоны с пластинками.

В 1906 году хозяйка здания Вера Лисова, судя по всему, купила еще один дом, так как свои жилые комнаты она переоборудовала под постоялый двор, а все флигели и хозяйственные постройки стали служебными помещениями для гостей города. В них люди оставляли на ночь лошадей или кареты.

В 1946 году строение начали переоборудовать под помещения для гостиницы «Сура», а позже его поставили под охрану как памятник архитектуры регионального значения.

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