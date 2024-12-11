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История

История Пензы: Постамент для памятника царю превратился кафе

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В самом верху улицы Московской выделяется своей архитектурой сооружение «Грот». На самом деле это недостроенное здание, а сам грот не что иное, как постамент под памятник.

В конце XIX века на этом месте находилась усадьба купчихи Андреевой. Вероятно, дама была лишена чувства прекрасного - ее дом больше напоминал хибару, неказистую и угловатую.

Усадьба портила облик Соборной площади, и городская управа уговорила Андрееву продать дом. Сумму та запросила, естественно, немаленькую. После покупки строение быстро снесли, а позже «Ремесленное общество» возвело здесь массивный постамент из жигулевского камня.

Далее планировали установить памятник Александру II, но из-за бюрократических проволочек работы затянулись на несколько лет, а потом идея и вовсе канула в Лету.

О гроте вспомнили только в 1916 году. Тогда Пенза готовилась отпраздновать 250-летие - в то время считалось, что город был основан в 1666-м. Далее предполагалось водрузить на постамент памятник царю Алексею Михайловичу.

Для статуи уже отлили ноги, но снова ничего не вышло. Экономика империи дала трещину, а потом грянула революция, так что про монархов вообще забыли. Грот некоторое время служил трибуной на праздничных митингах. Позже здесь размещалось кафе.

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