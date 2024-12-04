История Пензы: Пензенские курсанты осваивали небо на «кукурузниках»

04.12.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Авиационная в районе Маньчжурии раньше именовалась Адлерберговской - в честь губернатора Александра Адлерберга. Свое современное название она получила благодаря аэродрому, который находился неподалеку.

Его организовали в 30-е годы XX столетия. Площадка была небольшой и рассчитанной прежде всего на средние самолеты. Именно здесь учились летать курсанты пензенской авиационной школы, по этим местам когда-то ходила и Валентина Гризодубова, позже получившая звание Героя Советского Союза за международный женский рекорд дальности полета.

Перед Великой Отечественной войной аэродром подчинили региональному отделению Осоавиахима. Большим парком самолетов пензенский клуб не обладал, обходясь в основном машинами У-2, также известными как «кукурузники».

Несмотря на обидное прозвище, самолет отличался надежностью и неприхотливостью. По классификации НАТО за свою работоспособность он получил название «Мул».

Его продолжали выпускать даже после Великой Отечественной войны, когда уже появилась реактивная авиация. Последняя крылатая машина сошла с конвейера в 1954 году. Сегодня «Мул» занимает почетное место во многих авиационных музеях мира.

В начале 50-х годов XX века аэродром ликвидирован, так как в Пензе появился аэропорт и полевая взлетная полоса стала ненужной.