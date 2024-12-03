История Пензы: По Суре плавали гробы, вымытые со старого кладбища

03.12.2024 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Район улиц Мостовой и Маяковского - зловещее местечко. Чуть более 100 лет назад тут находилось Всехсвятское кладбище. Оно давно уничтожено, но никто не знает, что до сих пор остается под землей.

Погост организовали в 1796 году. Для него специально выбирали большой пустырь на окраине, где еще не селились люди. В отличие от других пензенских некрополей, Всехсвятское не считалось элитным, здесь хоронили как местную знать в лице дворян, так и жителей из простых сословий.

С каждым десятилетием кладбище расширялось и уже к середине XIX века достигло территории рядом с рекой Сурой. Недолго думая, власти отдали и прибрежный участок под погост, что позже привело к печальным последствиям.

Вода постепенно размывала грунт, в итоге из могил гробы падали прямо в реку, а затем их течением относило в сторону города. Окончательно некрополь законсервировали в 1903 году. После этого разрешалось хоронить родственников лишь в существующие могилы.

Спустя почти 30 лет, уже при советской власти, закрыли располагавшуюся неподалеку Всехсвятскую церковь, а затем очередь дошла и до погоста. Позже все могилы сровняли с землей. Ходят легенды, что появившиеся вдоль прибрежной части ямы - не что иное, как бывшие захоронения, а вода якобы до сих пор вымывает кости умерших до революции пензяков.