История Пензы: На улице Стрельбищенской был военный полигон

02.12.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Микрорайон Маньчжурия тесно связан с историей российской армии. Например, улица Стрельбищенская названа так не случайно: в этой округе 120 лет назад располагался стрелковый полигон.

Он был образован еще в 1904 году на окраине палаточного городка для новобранцев, готовившихся к участию в Русско-японской войне. Вдалеке стояли круглые деревянные мишени, позади - окопы и караульная вышка. Сюда повзводно приводили солдат и учили стрелять.

Основным оружием пехоты тогда была недавно изобретенная винтовка Мосина, впоследствии ставшая легендой не только в императорской, но и в Красной армии. Когда закончилась Русско-японская война, расформировывать стрелковый полигон не стали - слишком много сил, средств и времени в него вложили.

Здесь продолжали обучаться будущие солдаты Его Императорского величества, только теперь уже готовились к Первой мировой войне. Именно тогда изменился и вид мишеней. Вместо круглых все чаще использовали деревянные человекообразные макеты. В основном вытачивали профиль немецкого солдата в каске-штальхельме. Так новобранцы с первых дней привыкали к образу своего противника.

Позже тут тренировались и бойцы Красной армии. Окончательно полигон закрылся в 30-е годы XX века, вскоре территорию отдали под застройку.