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История

История Пензы: Тротуар на Московской «спускал» горожан в вонючую жижу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как однажды метко заметил Гоголь, «в России две беды - дураки и дороги». Люди, которые жалуются на плохое состояние тротуаров, даже не представляют, насколько плачевно дело обстояло с мостовыми в XIX веке.

К примеру, улицу Московскую мостили «диким» камнем, который добывался в окрестностях Пензы. В зной булыжник разбивался тяжелыми каретами извозчиков в пыль, а во время дождей размокал и превращался в топкую грязь. Чтобы центр города окончательно не превратился в болото, по дорогам для стока воды прокладывали деревянные трубы.

Во время ливней вода переполняла коллекторы и стремительными потоками неслась с горы. В низине образовывались громадные лужи, и порой из-за скользкой грязи кучеры даже не могли подняться вверх по улице.

Каждый новый губернатор выделял на мостовую колоссальные деньги, но дороги от этого лучше не становились. Впрочем, во многом были виноваты подрядчики. Строители высыпали на глину и чернозем слишком тонкий слой песка. В итоге земля не впитывала в себя воду и местность постепенно заболачивалась. При этом сами горожане предпочитали не ходить по деревянным тротуарам, поскольку гнилые доски часто ломались и спускали пешеходов прямо в вонючую жижу.

Писатель Лесков, проживавший в нашем городе, рассказывал о случае, когда пленный английский офицер упал под тротуар и его насмерть прибило доской. Правда, доказательств этому историки не нашли.

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