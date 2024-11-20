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История

История Пензы: Колбасу для пензенских гурманов изготавливал повар из Варшавы

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Хорошие, по отзывам старой прессы, колбасы и мясные изделия продавались в магазине купчихи Корсак на Московской, 24. Однако это здание знаменито еще и тем, что здесь одно время проживал Василий Ключевский.

Строение возвели в 1838 году, в течение нескольких десятилетий это была обычная жилая усадьба. В конце XIX века часть помещений арендовала Лидия Корсак, которая открыла тут «Варшавское колбасное заведение».

«В магазине будут продаваться чайная колбаса 2 видов, сардельки венские и простые, польская колбаска, - рассказывалось от имени купчихи в рекламном объявлении, - все продаваемые продукты будут отличаться вкусом и свежестью, для чего мною выписан мастер из Варшавы».

Помимо колбас, Лидия Корсак торговала окороками и ветчиной от пензенских производителей. Также в магазине можно было приобрести сыр разных сортов, чай и консервы.

В здании на Московской, 24, в то же время размещались и другие магазины. Например, по соседству находилась кондитерская лавка Богомолова. От десятка других ее отличал необычный ассортимент: коммерсант продавал конфеты в фантиках. Странность заключалась в том, что в те времена обычно сладостями торговали на развес, насыпая их в бумажные кулечки или пакеты покупателей.

Еще в здании находились пивная лавка, часовая мастерская, юридические конторы и обувной магазин.

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