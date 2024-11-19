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История

История Пензы: В доме на Московской, 14, собирались сатирики

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В отличие от современности, в XIX веке люди чаще предпочитали шить костюмы на заказ, нежели брать готовые. Заказать материалы для кройки и шитья можно было на Московской, 14.

В 1882 году здесь открылся полотняный магазин, а затем и предприятие «Варшавская мода». Обе фирмы принадлежали купчихе Соколовой, которая, помимо продажи тканей, организовала пошив разных костюмов.

К примеру, горожане подавали заявки на изготовление дамских платьев, детских рубашек, шуб и плащей с капюшоном. Что касается ассортимента товара, то бизнес-леди угодила бы любому привереде.

«Ситцы лучших фабрик всего по 12 копеек за аршин, коленкоры белые и цветные, - значилось в рекламных афишах, - также имеются мужские сорочки, отдельно манжеты и воротнички, дамы будут рады цветному шелку для платьев».

В 1900 году здание выкупил Виктор Умнов. Новый владелец открыл на Московской, 14, «Одесскую булочную». В хлебном магазине продавались печенья, сухари, булки, пирожные и торты.

«Надеемся, что почтеннейшая публика останется довольна качеством наших произведений, - говорилось в статье «Губернских ведомостей», - и не откажет рекомендовать наш магазин своим знакомым».

В советские времена в этом доме располагался читальный зал знаменитых «Окон РОСТА». Сатирики под руководством Маяковского в своих стихах высмеивали повстанческую армию Нестора Махно и Белую гвардию.

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