История Пензы: В магазине на Московской продавали огнестрельное оружие

18.11.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена существовала сеть магазинов «Березка», где продавались дефицитные импортные товары. Было нечто подобное и в дореволюционной России. Одна из таких контор находилась на Московской, 22.

Необычный магазин назывался «Взаимная польза». Помимо продажи товаров, здесь скупали предметы антиквариата. Принимали все, что имело хоть какую-то ценность: старые ковры, картины, серебряные и золотые часы, оружие, китайский фарфор и многое другое.

При отсутствии денег антиквариат можно было обменять на понравившийся товар. Еще здесь отпускались напрокат мебель, посуда, граммофоны и прочие предметы быта второй половины XIX века.

С 1870 года в доме на Московской, 22, размещался магазин итальянца Фабиани. Это была довольно странная лавка. В одном отделе иностранный подданный торговал парфюмерией и косметикой, в другом - нотами, рамками для портретов и перьями для письма.

В 1883 году часть помещений арендовал под часовой магазин купец Гельпей. «Я имею хорошие отношения с лучшими фирмами, - сообщал о себе в газете новый коммерсант, - могу порекомендовать настоящие женевские часы на 30% дешевле официального поставщика». При этом на всю продукцию давалась гарантия на целый год.

Чуть позже купец открыл здесь оружейный магазин для охотников. А к началу XX века предприниматель окончательно перешел на торговлю огнестрельным оружием, причем продавал и иностранные пистолеты.