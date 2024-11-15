История Пензы: Владелец книжного магазина оказался хорошим маркетологом

15.11.2024 | 07:44

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Жители Советского Союза считались самыми читающими людьми в мире, но любителей литературы в стране было много и в эпоху Российской империи. А в Пензе на Московской, 20, располагался большой книжный магазин.

Этот дом принадлежал купцу Владимиру Медведеву, а часть помещений арендовал Иван Шемаев. В 1874 году он открыл здесь книжный магазин, в котором был представлен широчайший выбор художественной литературы.

Продавались сборники стихов Лермонтова и Пушкина, басни Ивана Крылова, произведения Жуковского и Вяземского. Помимо этого, Шемаев завозил в Пензу книги модного в те времена писателя Достоевского, ныне классика мировой литературы.

Перечислять ассортимент магазина можно бесконечно. Только в рекламных статьях «Губернских ведомостей» список книг занимал целую страницу. Помимо художественных произведений, предприниматель продавал научные сборники, географические карты, учебники, атласы и глобусы.

Будучи хорошим маркетологом, Иван Шемаев попутно торговал нужными для обучения товарами - бумагой, чернилами и перьями для письма. Бизнес процветал, и через год коммерсант расширил дело. Для нового отдела купец привозил духи и разные благовония из столичной химической лаборатории.

В 1878 году Иван Шемаев тяжело заболел, ему срочно потребовались большие деньги на операцию. Весь магазин вместе с товаром он выставил на продажу. Однако лечение не принесло результата - через пару лет купец скончался.