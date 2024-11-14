История Пензы: Картинная галерея заняла здание бывшего банка

14.11.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Картинная галерея им. К. А. Савицкого по праву считается украшением Пензы. Между тем изначально здание строилось для Крестьянского поземельного банка Российской империи.

Архитектором стал столичный зодчий Александр фон Гоген. Он отличался большой оригинальностью и необычным подходом к каждому новому проекту. Так и в Пензе господин фон Гоген решил построить не просто банк, а настоящий дворец.

Здание и вправду напоминает дворянский замок. Прежде всего в глаза бросается высокая башня с черепицей. Ее клали насухую на известковый раствор, смешанный с толченой бычьей шерстью. А для цоколя поземельный банк заказал дорогой камень. Вход облицевали роскошным финским гранитом.

Здание изначально оборудовали по передовым для эпохи технологиям, с учетом свежих инженерных открытий. Здесь работали туалеты, действовало электричество и имелось даже некое подобие кондиционера - система подачи воздуха, летом холодного, зимой теплого.

Не забыл Александр Гоген и о клиентах банка. Для них предусмотрели отдельные подъезды и парковку.

Здание, построенное в 1912 году, впечатляет и сейчас. Одни говорят, что архитектурный мотив навеян рыцарскими замками, другие сравнивают сооружение с дворцами скандинавских вождей. После банка здесь долгое время размещались различные партийные учреждения. Картинная галерея переехала в это здание в 1986 году.