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История

История Пензы: Вблизи Соборной площади обнаружили кладбище первопоселенцев

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Исторический центр нашего города - Соборная площадь. Но интересна она не только тем, что здесь больше 360 лет назад стояла крепость. На этой территории находилось кладбище первопоселенцев.

Страшное открытие сделали в 30-х годах XIX века во время создания сквера им. Лермонтова. При обустройстве парка рабочим попались деревянные гробы и целые скелеты в истлевшей форме и грубой крестьянской холстине.

Чудовищная находка всколыхнула весь город. Пошли слухи о возможном массовом убийстве. Однако при тщательном осмотре ученые установили, что это древние захоронения первопоселенцев. Их могилы находились рядом с крепостной стеной, это был первый пензенский некрополь.

Здесь хоронили крестьян и казаков, священников и ремесленников - в общем, всех, кого смерть застала на окраине Дикого поля. Тут же свое последнее пристанище нашли и защитники Пензы: стрельцов легко было отличить по красной форме. Немало нашлось и скелетов с серьезными повреждениями - вероятно, это были скончавшиеся от ран после стычек с кочевниками.

Где-то в районе Соборной площади был похоронен и первый пензенский воевода Елисей Лачинов, которого во время походов отрядов Степана Разина сами первопоселенцы повесили на крепостных воротах.

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